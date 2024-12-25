В Подмосковье запустили акцию по поздравлению детей участников СВО с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года «Единая Россия» в Московской области поздравляет детей участников специальной военной операции, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей. В рамках акции, партактив подготовил подарки, сладости и новогодние сюрпризы для детей до 12 лет, передает пресс-служба партии.

По словам регионального координатора партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, серия мероприятий направленана создание праздничного настроения для детей, которым необходимы особая забота и внимание.

«Новый год — это время чудес, и мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым и любимым. Наша задача — сделать так, чтобы ни один ребенок не остался без внимания в этот праздничный период. Мероприятия стартовали в середине декабря и продлятся до наступления Нового года, чтобы успеть поздравить как можно больше детей», — сказала Мишонова.

Как подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, дети военнослужащих остаются в центре внимания партии «Единая Россия».

«Мы понимаем, как важно в это непростое время поддерживать семьи тех, кто в настоящее время исполняет свой долг перед Отечеством. Дети — это наше будущее, и мы хотим, чтобы они чувствовали себя счастливыми и защищенными. Праздничные поздравления и подарки — это лишь малая часть нашей заботы о них», — сказал Вшивцев.

Так, Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков в Сергиевом Посаде вместе с молодогвардейцами заглянул в гости к семьям военнослужащих с большими плюшевыми игрушками в подарок.

«Идем с любовью в сердце, со словами поддержки и добрыми зайцами. Семьи наших защитников — это пример мужества, веры и любви. Но им очень нелегко. Каждый из нас то плечо, на которое они могут опереться, когда особенно трудно и когда особенно хочется верить в лучше», — отметил депутат.

В Лосино-Петровском активисты партии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили детей военнослужащих.

Они выслушали стихотворения, которые дети подготовили и вручили каждому сладкие подарки.

«В этом году новогодние праздники для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, стали поистине незабываемыми благодаря теплым и сердечным поздравлениям. Было невероятно приятно наблюдать за искренней радостью детей и за тем, как они стараются», — поделился исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

В Краснознаменском Центре развития творчества детей и юношествасостоялось праздничное мероприятие, на котором партийцы поздравили с наступающим Новым годом детей из многодетных семей и семей участников СВО. Дед Мороз, Снегурочка и их волшебные помощники подарили детям незабываемые впечатления и яркие эмоции. Также для маленьких гостей мероприятия были организованы танцы, веселые игры и конечно же, сладкие подарки.

«В этот волшебный праздник хочу пожелать ребятам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, мира и добра! Сегодня дети с удовольствием водили хороводы, участвовали в викторинах и танцевали. Со всей уверенностью могу сказать, что праздник удался!», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия»Владимир Пирогов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.