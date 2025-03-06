В Подмосковье запускается новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт»

В Московской области проект охватит 8 округов, где в Единый день голосования — 14 сентября, пройдут выборы в муниципальные Советы депутатов, передает пресс-служба партии.

Проект «ПолитСтарт» вот уже 8 год подряд помогает начинающим политикам сделать свои первые шаги, не имея опыта участия в избирательных кампаниях. В проекте принимают участие в том числеветераны СВО и волонтеры.

По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, члена фракции «Единая Россия» Александра Толмачёва, именно благодаря «ПолитСтарту», он получил необходимые навыки, знания, умения в политике, расширил круг общения.

«Всë вместе позволило мне выиграть первую муниципальную кампанию в Луховицах, а Высшая партийная школа помогла мне победить на выборах в Государственную Думу от Щёлковского одномандатного округа. Перед вами живое подтверждение того, что кадровые проекты „Единой России“ — работают!» — отметил Толмачёв.

Он также добавил, что в этом году, как и в прежнем, в рамках проекта «ПолитСтарт» заслуженно приоритет отдаётся патриотам, тем, кто делом доказал верность Родине.

«Мы особо поддерживаем всех тех, кто с начала специальной военной операции — на передовой. И в бою, и на волонтёрском поприще. Именно они примером мужества и самоотдачи смогут правильно повлиять на будущее Подмосковья, будут честно выполнять свою работу на посту муниципальных депутатов», — подчеркнул Толмачев.

Он рассчитывает, что в этом году проект привлечет большее число слушателей. Для всех участников уже подготовлена интересная, собранная с учетом реалий сегодняшнего дня, программа. Каждого будут сопровождать опытные наставники, в том числе известные политики и политтехнологи. Принять участие в проекте могут совершеннолетние граждане России.

Напомним, что прием заявок стартовал 3 марта на сайте проекта. «Единая Россия» реализует кадровый проект с 2018 года и с этого момента в проекте приняли участие более 30 тысяч человек. Обучение традиционно проводится одновременно со стартом предварительного голосования партии по отбору кандидатов на предстоящие выборы.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.