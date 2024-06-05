В Подмосковье запущены масштабные программы в сфере экологии

В Подмосковье вопросам охраны окружающей среды уделяется пристальное внимание. В регионе принята государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья». В 2024 году Мособлдумой принят закон об экологическом образовании и просвещении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Закон стал для нас отправной точкой для решения новых задач, принятия важных экологических решений. Уверен, что не за горами нас ждет по-новому сформированное культурное поле, когда с самого детства наши ребята будут понимать, что природу надо оберегать, мусорить нельзя, а главное, своим примером подавать его своим сверстникам и даже родителям. С каждым годом все больше и больше на территории региона реализовывается проектов с целью защиты окружающей среды — проводятся работы по рекультивации полигонов, строятся перерабатывающие мусор комплексы, проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха», — отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Экологическое воспитание

В апреле 2024 года Мособлдума приняла закон об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области.

Основными целями являются: повышение уровня экологического образования, просвещения и экологической культуры населения, в том числе информирование населения о законодательстве в сфере охраны окружающей среды и в сфере экологической безопасности; формирование у населения бережного отношения к природе; сохранение благоприятной окружающей среды, биологического ландшафтного разнообразия; обеспечение доступности озелененных территорий общего пользования для экологического туризма.

В Подмосковье и до этого школьное образование уделяло внимание экологическим вопросам. Реализуется программа «Эколята Подмосковья». Уже несколько лет в День знаний проводятся экоуроки, посвященные раздельному сбору отходов. Более 3 тыс. человек занимаются в 170 школьных лесничествах. На переработку ребята собирают крышки, макулатуру, электронику, участвуют в субботниках.

В планах — в парках организовать детские юннатские станции. Места, где ребята смогли бы сами выращивать и сажать деревья, ухаживать за ними, изучать природу не в классах, а на свежем воздухе.

Система обращения с отходами

В Московской области проведена большая работа. Закрыто 39 полигонов твердых коммунальных отходов, на 21 из которых уже закончена работа по рекультивации. В 2024 году запланирована рекультивация еще 6 полигонов.

Подмосковье идет к организации современной системы обращения со всеми видами отходов. Цель — сортировать, перерабатывать и пускать во вторичный оборот максимальное количество полезных фракций из мусора. Построено 11 комплексов по переработке отходов, создаются площадки «Мегабак».

Кроме того, появляются новые и дооборудуются существующие комплексы по обращению со смешанными строительными отходами. Уже запущено 19 таких комплексов. Совокупные мощности действующих комплексов составляют более 9 млн тонн в год.

Охрана лесов

В Подмосковье создана и развивается четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах, которая включает в себя 132 видеокамеры, авиацию и спутники, но самое главное — людей, технику и оборудование, которые обеспечивают стабильную лесопожарную обстановку в регионе.

Организован круглосуточный мониторинг, который ведется региональной диспетчерской службой (РДС), действует «Система–112» Московской области.

Сформирована база беспилотных летательных аппаратов — дронов в количестве 50 единиц, которыми оснащены все 27 лесопожарных станций и лесничеств.

В рамках воспроизводства лесов в 2024 году запланировано: искусственное лесовосстановление на территории 1611 га; дополнение лесных культур на территории 111 га; борьба с борщевиком Сосновского на территории 800 га (тройная обработка, фактически обработают 2400 га).

С 1 января 2022 года органы местного самоуправления муниципальных образований наделены правом по сбору отходов в лесах. На 2024 год 42 муниципалитетам выделено субвенций в размере 189,4 млн рублей на организацию этой деятельности.

Для организации комфортного отдыха жителей Подмосковья реализуется масштабная программа «Парки в лесу». На благоустройство лесопарковых зон в бюджете Московской области 26 муниципальным образованиям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов выделяются субсидии. Так, в 2024 году размер субсидий составит порядка 5 млрд рублей.

Благодаря губернаторской программе «Парки в лесу» в этом году планируется открыть 12 лесопарков.

Экомониторинг

Экомониторинг в Подмосковье в полномочиях учреждения «Мособлэкомониторинг».

На текущий период 2024 года на территории всей Московской области установлено и введено в эксплуатацию 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Также установлено и работает 18 автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Балашихе, Реутове, Одинцове, Ленинском округе, Долгопрудном, Павловском Посаде, Мытищах, Красногорске, Люберцах, Химках, Щелкове, Подольске, Дзержинском.

Для оценки качества атмосферного воздуха на территории региона используется 4 передвижных экологических лаборатории, оснащенных специализированным оборудованием, обеспечивающим возможность определения концентраций 32 загрязняющих атмосферный воздух веществ.

Очистка водных объектов

С 2013 года расчищены участки рек общей протяженностью более 97 км. Сейчас продолжаются работы по расчистке р. Македонки в пределах Малаховского озера в Раменском г. о. и Люберцы.

Кроме того, уже не первый год реализуется программа «100 прудов и озер» — на сегодняшний день отслеживается ситуация более чем на 150 объектах, расчищенных по программе за три предыдущих года.

В программу на 2024 г. вошли 14 объектов: Клинниковский пруд в городском округе Пушкинский; пруд на реке Истья вблизи п. Новая Ольховка в Наро-Фоминском городском округе; русловое озеро Глубокое в районе с. Ивановское в городском округе Ступино; пруд на притоке реки Ликова в с. Юдино в Одинцовском городском округе и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.