В Подмосковье запущен прием заявок на получение грантов для промышленников

С 4 сентября в Подмосковье стартует прием заявок на получение гранта Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области. Средства гранта позволяют частично компенсировать затраты по процентам в рамках кредитов, взятых предприятием и направленных на его развитие. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Прием заявок стартует 4 сентября в 09:00 по московскому времени и завершится в 18:00 12 сентября.

Размер финансовой поддержки дает возможность возместить до 90% затрат субъекта промышленности на уплату процентов по предоставленным ему кредитным средствам. При этом объем финансовой поддержки для предприятия не может превышать 50 млн рублей.

«Средства гранта можно направить на компенсацию затрат на приобретение специального оборудования, модернизацию производства, приобретение российского или импортного промышленного оборудования, его монтаж и наладку, строительство, капремонт, приобретение зданий, помещений, земельных участков, проектно-изыскательные работы и другое. Средствами гранта можно покрыть часть затрат по кредитам, полученным с 1 января 2023 года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отбор предприятий осуществляется на конкурсной основе. Их получателями могут стать компании, зарегистрированные в Подмосковье и действующие на его территории не менее года.

Подробнее о конкурсном отборе на получение грантов можно узнать на сайте ФРП Московской области. Прием заявок осуществляется с помощью системы электронного документооборота «Диадок». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 136-99-09.

Объявление о приеме заявок на предоставление гранта ФРП МО доступно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.