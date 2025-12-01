Запущен новый бесплатный сервис «Экспортный ассистент»

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) представил новый бесплатный сервис на цифровой платформе «Мой экспорт» — «Экспортный ассистент». Запуск стал прямым ответом на ключевой запрос российского бизнеса: упростить навигацию среди множества доступных мер государственной и партнерской поддержки, подбор которых ранее требовал значительных временных затрат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Экспортный ассистент» принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Он быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов — от аналитики и сертификации до логистики и финансирования, — исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

Экспортеры могут получить индивидуальную, автоматически сформированную дорожную карту, которая включает услуги, которые максимально соответствуют особенностям их бизнеса и экспортным целям. Более того, за каждой компанией закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах: от корректного оформления заявок и взаимодействия со специалистами до контроля выполнения задач.

Этот сервисный продукт доступен совершенно бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт.

Для начинающих экспортеров «Экспортный ассистент»позволяет определить перспективные страны, оценить спрос и подготовить продукцию к экспорту. В то же время, опытным компаниям сервис помогает масштабировать деятельность, оптимизировать логистику, снизить риски и выйти на новые рынки.

Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе «Мой экспорт», заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки. Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на платформе «Мой экспорт». Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».