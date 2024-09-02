В Подмосковье запущен конкурс на получение субсидий на покупку промоборудования

Со 2 сентября стартовал прием заявок от промышленных предприятий, работающих в Московской области, на получение субсидии на приобретенное оборудование. В рамках данной региональной программы поддержки бизнеса, предприятия могут компенсировать до 20 млн рублей осуществленных затрат. Прием заявок продлится до 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В этом году мы улучшили условия программы субсидирования покупки оборудования промышленным предприятиям. Максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 млн рублей, а порог компенсации вырос с 20% до 50%. Таким образом, программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что в прошлом году получателями субсидий стали 29 подмосковных компаний.

В соответствии с условиями программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования, а также его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в Московской области, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать ряду других требований.

Подробнее с требованиями к заявителям, а также с условиями программы субсидирования можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области. Также через инвестпортал можно подать заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии до 1 октября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.