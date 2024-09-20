В Подмосковье запущен чат-бот для предпринимателей

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья» консультирует по актуальным вопросам бизнес-сферы. В нем также есть шаблоны документов, полезные ссылки и алгоритмы действий в различных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровой консультант предоставляет предпринимателям актуальную информацию в удобном и доступном формате. Бот начал свою работу в начале 2024 года. Наиболее популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью чат-бота «Предприниматель Подмосковья» пользователи могут получить информацию о последних изменениях в законодательстве, порядке и сроках проведения конкурсов, событиях в предпринимательской среде региона, о мерах финансовой поддержки бизнеса, льготах, грантах и субсидиях.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо пройти по ссылке, запустить бота и выбрать нужное действие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.