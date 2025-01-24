В Подмосковье запланированы праздничные мероприятия в честь Дня студента

В вузах и колледжах Московской области активно готовятся к празднованию Дня российского студенчества, который отмечается 25 января. Учебные заведения региона организуют насыщенные мероприятия для студентов. На 24 и 25 января запланированы праздничные вечера, концерты, фестивали и КВИЗы о студенческой жизни, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В Красногорском колледже пройдет традиционный Студенческий бал, а в колледже «Московия» отметят праздник танцевальным флешмобом. Губернский колледж и Егорьевский техникум организуют выставки фотографий о жизни студентов. Сергиево-Посадский колледж проведет «Студенческий Форд-Боярд», а колледж «Подмосковье» приглашает на «Ледовую Айс вечеринку».

Для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета в парках Орехово-Зуево пройдет мероприятие «ЗАЧЕТный парк», в программе которого профориентации, творческие встречи, концерты и дискотеки. Коломенский ГСГУ подготовил для своих студентов квест, веселые старты и праздничный концерт.

«В регионе обучаются более 70 тысяч студентов в 66 государственных и частных ВУЗах по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки, образование и педагогические науки и другие», — отметили в пресс-службе ведомства.

Важной частью празднования станет вручение наград лучшим учащимся и коллективам. Торжественные церемонии награждения пройдут во всех образовательных организациях региона с участием работодателей.

Некоторые мероприятия станут стартом празднования Года защитника Отечества, включая проекты «Как ковалась Победа» и Всероссийскую акцию «Студенческий десант». Студенты также организуют благотворительные акции в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.