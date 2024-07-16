В Подмосковье закуплены две автоцистерны для лесных пожарных

В Подмосковье проведена плановая поставка для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. Автопарк лесопожарной техники пополнили две единицы АЦ 3.0-40 на базе шасси МАЗ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Автоцистерна — основная «боевая» единица лесопожарных формирований. А поступившие сейчас новые машины на базе МАЗов еще и обладают повышенной проходимостью. Они оснащены пожарным и водоподающим оборудованием. Имеют возможность транспортировки расчета группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Также автомобили забирают на борт 3 000 литров воды», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 12 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники и бульдозеры.

Новые автоцистерны оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно направить МАЗы к месту возгорания для оперативного тушения огня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.