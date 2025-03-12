В Подмосковье заключили контракт на авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах

Подведомственным комитету лесного хозяйства Московской области учреждением ГАУ МО «Мособллес» заключен контракт на организацию полетов легкомоторных самолетов над лесами региона на пожароопасный сезон 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авиапатрулирование будет осуществляться с целью обнаружения в лесах Московской области, включая территорию ООПТ, лесных пожаров и других негативных воздействий природного и антропогенного характера, определения площадей возгораний, выявления нарушений правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, влияющих на пожарную опасность в лесах.

«Общий планируемый объем в этом году составляет 698 летных часов. Плановая дата начала авиамониторинга 1 апреля, дата завершения — 15 ноября. Однако в случае повышения класса пожарной опасности по погодным условиям патрулирование может быть начато раньше. К патрулированию будут привлечены три самолета Cessna-182/172», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Государственным заданием 2025 года утверждены четыре маршрута авиапатрулирования — три основных маршрута и один дополнительный на случай высокой пожарной опасности.

Площадь мониторинга составляет 875,4 тыс. га.

Общая протяженность маршрутов — 1 957 км.

Авиационное патрулирование будет проводиться от одного до трех раз в сутки с учетом класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды и наличия действующих лесных пожаров.

Все полеты будут осуществляться с участием летчиков-наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.