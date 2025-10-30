сегодня в 13:50

В Подмосковье заключили 1,5 тыс соглашений по установке контейнеров

В Московской области продолжается работа по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов. Предприниматели региона активно заключают соглашения на установку фандоматов — специальных емкостей для сбора вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Результаты текущего года:

всего подано 2 358 заявлений на установку фандоматов;

1 698 соглашений заключено;

уже установлены 836 баков для сбора вторсырья;

57 заявок находятся в очереди — баки по ним еще ожидают установки.

Ускорить процесс согласования помогла электронная услуга, запущенная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сервис упрощает процедуру получения мест под размещение баков для текстиля, пластика и алюминия.

Преимущества развития сети фандоматов:

увеличивается объем перерабатываемых материалов;

снижается количество отходов, направляемых на полигоны;

улучшается экологическая обстановка в регионе;

вовлекаются в переработку новые виды вторичного сырья, включая текстиль.

Напоминаем, что одежду и текстиль необходимо сдавать в специальные баки. Пластиковые бутылки можно сдать на переработку в фандоматы.

Адреса емкостей указаны на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.