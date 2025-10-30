В Подмосковье заключили 1,5 тыс соглашений по установке контейнеров
В Московской области продолжается работа по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов. Предприниматели региона активно заключают соглашения на установку фандоматов — специальных емкостей для сбора вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Результаты текущего года:
- всего подано 2 358 заявлений на установку фандоматов;
- 1 698 соглашений заключено;
- уже установлены 836 баков для сбора вторсырья;
- 57 заявок находятся в очереди — баки по ним еще ожидают установки.
Ускорить процесс согласования помогла электронная услуга, запущенная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сервис упрощает процедуру получения мест под размещение баков для текстиля, пластика и алюминия.
Преимущества развития сети фандоматов:
- увеличивается объем перерабатываемых материалов;
- снижается количество отходов, направляемых на полигоны;
- улучшается экологическая обстановка в регионе;
- вовлекаются в переработку новые виды вторичного сырья, включая текстиль.
Напоминаем, что одежду и текстиль необходимо сдавать в специальные баки. Пластиковые бутылки можно сдать на переработку в фандоматы.
Адреса емкостей указаны на интерактивной карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.