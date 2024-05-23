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В Подмосковье заключены 4 контракта на борьбу с борщевиком Сосновского в лесах

Ежегодно в целях безопасности жителей и производственной необходимости на землях лесного фонда проводятся работы по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«В этом году Комитетом лесного хозяйства заключены четыре государственных контракта, запланировано проведение работ на площади порядка 500 га. Самые большие объемы запланированы в Подольском (145,64 га), Истринском (75,34 га), Ступинском (60,27 га) и Наро-Фоминском (46,28 га) лесничествах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В защитных лесах Подмосковья запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского на землях лесного фонда используется механический метод — окашивание.

Работы будут проведены на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей.

Сообщить о новых фактах произрастания ядовитого сорняка жители Подмосковья могут через портал «Добродел».

После проведения обследования территории, и в случае подтверждения указанных фактов в обращении, лесные участки, на которых произрастает борщевик Сосновского, будут включены в Реестр выполнения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.