В Подмосковье заказчикам напомнили о выставлении штрафов нечестным поставщикам

Так, в соответствии с требованиями Федерального Закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Подмосковья.

При этом в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств предусмотренных контрактом, и в иных случаях, заказчик обязан направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) или списать данные суммы, если это предусмотрено контрактом.

Однако некоторые заказчики игнорируют данное требование закона.

Мособлконтроль предупреждает, что за невыполнение заказчиками данной обязанности установлена административная ответственность Кодексом Московской области об административных правонарушениях, санкция которого предусматривает назначение наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.