В Подмосковье заявили о перебоях в работе мобильного интернета на фоне атак БПЛА

Жители подмосковных Щелкова и Балашихи утверждают, что в их городах интернет работает нестабильно на протяжении уже шести дней. Перебои возникли после атак украинских БПЛА на Московский регион, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам горожан, из-за неполадок со связью администрации местных крупных магазинов просят покупателей перепроверять ценники на кассах. В объявлениях на полках точек говорится, что «из-за отсутствия интернета ценники у многих товаров» могут не соответствовать реальной стоимости продукции.

«Информации, когда снова будет доступ в интернет, никто не предоставляет», — рассказал один из жителей в соцсетях.

По его словам, из-за отсутствия интернета заказ такси через мобильное приложение становится «целым квестом», и поиск автомобиля может занимать по 20 минут. В таких ситуациях клиентам также приходится самим следить за дорогой, поскольку их может подвозить таксист с плохо работающим навигатором, который не ориентируется в городе.

В течение последних шести дней военные сбили по меньшей мере 80 беспилотников, летевших на Москву, добавляет «ОМ» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина. Атака БПЛА приходилась на север и юг Подмосковья — Дубну, Лобню, Серпухов, Зеленоград, Солнечногорск, Пушкино.

«На фоне подобных атак на граничащие с Москвой города у жителей неоднократно возникали проблемы со скоростью мобильного интернета», — пишет издание.