сегодня в 18:51

В Подмосковье заготовили на зиму более 674 тыс тонн кормовой базы для скота

В Московской области ведется активная работа по заготовке кормов для животноводческого комплекса региона. Аграрии ведут планомерную уборку трав на полях, которые обеспечат нужды поголовья в течение предстоящего зимнего стойлового периода. На текущую дату скошено 84 тыс. га естественных и сеяных трав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Несмотря на изменчивую погоду, на сегодняшний день, в регионе заготовлено 48,1 тыс. тонн сена, а также сформирован значительный запас сенажа, который превышает 624 тыс. тонн.

Параллельно идет заготовка сочных кормов — получено более 10,3 тыс. тонн силоса. Всего на условную голову уже заготовлено 15,7 центнеров кормовых единиц или 53% от плана.

До конца компании сельскохозяйственными организациями необходимо заготовить более 730 тыс. тонн кукурузного силоса.

Планируется на условную голову заготовить около 30 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Обеспечение сельскохозяйственных животных высококачественными кормами является ключевым фактором для развития животноводства и повышения молочной продуктивности коров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.