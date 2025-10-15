В Подмосковье заготовили более 1 млн тонн грубых и сочных кормов на зиму

В Московской области продолжается кампания по заготовке кормов на предстоящий зимне-стойловый период. Сейчас основное внимание аграриев сместилось с заготовки на сохранение. Потери питательной ценности при неправильном хранении могут достигать 30-40%. Сенаж хранится в герметичных рукавах или траншеях под специальной пленкой, чтобы исключить доступ воздуха и запустить процесс ферментации. Силос также надежно укрывается в траншеях многослойной пленкой и часто придавливается специальными мешками с песком для создания идеальной анаэробной среды. Сено убирается в склады или под навесы, чтобы защитить его от осадков и выветривания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на сегодняшний день грубых кормов (сено, сенаж) заготовлено 803,3 тыс. тонн, а сочных кормов (силос, корнеплоды) — 602,7 тыс. тонн, что составляет 28 центнеров кормовых единиц или 90% от плана 31 центнер кормовых единиц. Потребность на одну голову крупного рогатого скота на весь зимний период составляет в среднем 22-24 центнера кормовых единиц. Этого объема достаточно для благополучной зимовки всего поголовья Подмосковья.

Параллельно с этим в животноводческих комплексах идет активная подготовка к зиме: проверяются системы вентиляции и отопления, утепляются помещения, заготавливаются подстилки для скота. Завершить кампанию планируют в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.