В Подмосковье зафиксировано увеличение популяции черного коршуна

В Подмосковье специалистами отмечено большое количество особей черного коршуна. Данная хищная птица занесена в Красную книгу Московской области, однако очень скоро она может быть исключена из нее, ввиду активно восстанавливающийся численности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В прошлом году в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области на территории региона специалистами уже отмечалось увеличение популяции черного коршуна. Пернатые в большом количестве отмечались на севере, западе и востоке региона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам специалистов, увеличению численности и расселению данного вида способствовали благоприятные условия и наличие кормовой базы. Черные коршуны питаются грызунами, другими птицами, рептилиями и даже насекомыми. Они обычно охотятся на открытых пространствах, паря над землей и выискивая свою добычу. Их острое зрение позволяет им легко обнаруживать движение на земле.

В прошлом году летом на скошенном лугу в городском округе Ступино удалось зафиксировать 19 черных коршунов, а на территории Москворецкого пойменного заказника и его окрестностях специалистами найдено 2 жилых гнезда. Предполагается, что заказник является местом гнездования 4 пар черных коршунов.

«В 2023 году черный коршун был распространенной птицей и фиксировался во многих муниципалитетах. В текущем году ситуация может повториться и даже улучшиться, об этом можно будет судить из наблюдений специалистов, однако уже сейчас эти пернатые попадаются на глаза орнитологов и натуралистов. Если популяции черных коршунов в Подмосковье продолжат расти, на что мы очень надеемся, то возможно вскоре этот вид можно будет вычеркнуть из Красной Книги и перенести в мониторинговый список», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.