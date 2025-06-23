В Подмосковье зафиксирован первый мультистобалльник

В Московской области появился первый в 2025 году выпускник, набравший 300 баллов по результатам ЕГЭ. Им стал Иван Аршинов — учащийся Дмитровской средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одиннадцатиклассник набрал высший балл по русскому языку, биологии и химии.

«Сегодня в Подмосковье уже 17 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, еще 498 выпускников получили высшую оценку по одному предмету. Иван Аршинов из Дмитровского округа стал первым 300-балльником в нашем регионе», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатева.

Иван — отличник, победитель и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии. Также он стал призером олимпиады по медицине, проводимой Санкт-Петербургским государственным университетом. В будущем Иван планирует стать врачом и помогать людям.

Каждому мультистобалльнику в регионе выплачивается поощрение в размере 100 тыс. рублей. Поощрения также предусмотрены для педагогов: учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.