В Подмосковье зафиксирована самая низкая инфляция в ЦФО

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сообщило, что в мае самая низкая годовая инфляция зафиксирована в Московской области (7,25%), а самая высокая — в столице (9,16%). Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

В информационно-аналитическом материале ГУ Банка России по ЦФО отмечается, что в Московской области зафиксирован самый низкий рост цен среди регионов ЦФО — 7,25 процентов. Меньше всего в годовом выражении в Подмосковье поднялись цены на продовольственные товары. Прежде всего из-за сезонного роста поставок не изменился ценник на плодоовощную продукцию. К примеру, из стран ближнего зарубежья значительно увеличились поставки моркови, уточняется в материалах банка.

Самая высокая годовая инфляция в ЦФО оказалась в столице (9,16%). В городе отмечается существенный рост цен на услуги, в том числе пассажирского транспорт. Эксперты связывают его с индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте, который в этом году был значительно раньше, чем в прошлом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.