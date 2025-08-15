сегодня в 13:03

В Подмосковье зафиксировали более 11 тыс обращений за помощью из-за укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 13 августа зарегистрировано более 11,5 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 20 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади около 5,5 тыс. га, из которых, 37,5% — территории летних оздоровительных учреждений.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Меры профилактики укусов клещей:

носить одежду светлых тонов, чтобы легче заметить насекомых;

использовать репелленты, обрабатывая кожу и одежду;

во время прогулок избегать густых зарослей, высокой травы и кустарников;

дома тщательно проверять себя на наличие клещей;

обрабатывать от клещей своих домашних животных;

поддерживать порядок на дачах и в садах, убирая опавшие листья и обрезая траву.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать клеща на анализ.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

