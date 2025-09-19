сегодня в 18:30

В Подмосковье зафиксировали 15 тыс обращений за медпомощью из-за укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 17 сентября зарегистрировано около 15 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито более 20,5 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. детей.

Проведены акарицидные обработки на площади более 5,7 тыс. га.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие, против клещевого вирусного энцефалита, не привиты.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.