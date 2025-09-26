сегодня в 18:02

В Подмосковье зафиксировали 15 тыс обращений за медпомощью из-за укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об активности клещей на территории Московской области. По состоянию на 24 сентября зарегистрировано более 15 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита — привито около 21 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. детей.

Для профилактики укусов клещей проведены акарицидные обработки на площади более 6 тыс. га.

Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие, против клещевого вирусного энцефалита, не привиты.

Рекомендации по профилактике укусов клещей:

носить одежду светлых тонов, головные уборы, брюки должны быть заправлены в сапоги;

использовать специальные акарицидные и репеллентные средства;

во время прогулок выбирать упорядоченные тропы и избегать густых зарослей, высокой травы и кустарников;

после возвращения домой тщательно проверять себя на наличие клещей;

обрабатывать домашних животных средствами защиты от клещей;

поддерживать порядок на дачах и в садах, убирая опавшие листья и обрезая траву.

Не забывайте проводить осмотр домашних животных.

Если вас укусил клещ, немедленно обращайтесь к врачу.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.