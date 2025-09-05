В Подмосковье зафиксировали 13 тыс обращений за медпомощью из-за укусов клещей

В Подмосковье по состоянию на 3 сентября зарегистрировано более 13 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Так, привито уже более 20 тыс. человек, в том числе более 7,5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.