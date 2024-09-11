В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве полумиллиона рублей

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции задержали 33-летнего жителя Подмосковья и его 34-летнего брата, подозреваемых в вымогательстве, сообщает пресс-служба управления.

Следствием установлено, что злоумышленники, зная распорядок дня своего знакомого, подкараулили его во дворе дома, схватили и потребовали вернуть 500 тысяч рублей, которые он якобы одолжил ранее. После отказа мужчины вернуть нужную сумму, нападавшие избили мужчину и пригрозили физической расправой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СОБР «Булат» задержали подозреваемых в совершении противоправных действий.

Возбуждено уголовное дело.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.