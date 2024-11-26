В Подмосковье задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Утром росгвардейцы прибыли по сигналу «Тревога» в охраняемый торговый центр, расположенный на улице Западная. На месте выяснилось, что в холле ТЦ неизвестный мужчина устроил скандал, начал нецензурно выражаться и беспокоить посетителей своим поведением. Гражданин не реагировал на замечания сотрудников охраны, которые и нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в наружном кармане куртки было обнаружено и изъято 10 свертков с неизвестным веществом внутри. По результатам экспертизы установлено, что изъятый материал является наркотическим средством «гашиш» общей массой более 58 грамм.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.