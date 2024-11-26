В Подмосковье задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

В ходе патрулирования улиц городского округа подозрения у росгвардейцев вызвал неопрятно одетый гражданин, который по внешним признакам подходил под описание из ранее полученной розыскной ориентировки.

В ходе проверки было установлено, что 35-летний уроженец Республики Беларусь находится в федеральном розыске за совершение грабежа в начале ноября текущего года.

Стражи порядка передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.