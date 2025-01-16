В Подмосковье задержали бывшего священника за издевательства над своими детьми

В Подмосковье начато уголовное расследование против экс-священника, который жестоко обращался с пятью детьми, применяя ремень и палки в качестве метода воспитания. Эта тревожная ситуация развивалась в одном из южных городов области, а сигнал о происходящем был подан в полицию его бывшей женой, которая недавно развелась с супругом, сообщает сайт MK.Ru .

Хотя физические наказания начались еще в 2012 году, когда детям было от 2 до 6 лет, женщина решилась на шаг обратиться к правоохранительным органам, только когда в ходе развода мужчина попытался получить опеку над их 12-летним сыном.

По словам Натальи, изначально она и ее муж Алексей (имя изменено) имели гармоничные отношения. Алексей служил клириком до своего увольнения девять лет назад из-за некомпетентности. С тех пор он сосредоточился на уходе за детьми, в то время как Наталья работала на трех работах, чтобы прокормить семью. Однако она не подозревала о том, что муж практикует жестокое обращение с детьми, пока старшая дочь не рассказала ей об этом в мае прошлого года. Узнав правду, Наталья выставила мужа за порог, а позже начала процесс развода.

На недавнем судебном заседании старшая дочь открыто рассказала о бесчеловечном обращении отца, после чего суд решил оставить всех детей с матерью. На фоне этих событий Наталья обратилась в полицию. Она призналась следователям, что муж всегда проявлял агрессию, и даже упоминал, что в детстве сам подвергался насилию.

В настоящее время экс-священник задержан и против него возбуждено уголовное дело.