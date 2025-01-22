В Подмосковье задержали 160 нелегальных перевозчиков стройотходов в прошлом году

С 2022 года в Московской области проводят регулярные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков мусора на дорогах региона. Так, в 2024 году состоялось 46 рейдовых мероприятий в 19 муниципалитетах. В ходе рейдов выявлено 160 нарушителей, в том числе 44 иностранных гражданина, которые занимались незаконной транспортировкой отходов. С виновных взысканы штрафы на сумму более 500 тыс. рублей, а 29 транспортных средств были изъяты и отправлены на штрафстоянки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Рейды проводились совместно с подмосковным министерством экологии и природопользования, министерством чистоты и ГУ МВД России. В результате регулярных рейдов удалось достичь как положительных результатов в предотвращении несанкционированного сброса мусора, так и сокращения количества жалоб населения на нарушения в сфере обращения с отходами.

Одним из ключевых инструментов в этой борьбе стала система фото-видеофиксации, которая автоматически регистрирует случаи перевозки отходов без электронного талона и помогает выявлять места, наиболее популярные среди нелегальных перевозчиков.

Работа по борьбе с незаконной транспортировкой отходов продолжится и в 2025 году. Контрольно-надзорные органы совместно с полицией будут и дальше пресекать незаконную транспортировку отходов и не допускать образования стихийных свалок и навалов мусора.

Ранее мы рассказывали об итогах работы по борьбе с несанкционированным сбросом отходов, проводимых совместно с правительством Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.