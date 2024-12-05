В Подмосковье задействовано более 41 тыс волонтеров при пожарах

5 декабря отмечается День добровольца (волонтера). Праздник закреплен указом президента РФ Владимира Путина в 2017 году, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«В настоящее время в нашей стране более 21 тысячи добровольческих организаций помогают решать задачи в области защиты населения. В их составе почти 400 тысяч добровольцев, среди которых 13 тысяч — аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

На территории Московской области создано 2 392 общественных объединений пожарной охраны, в число которых входят 2 324 добровольные пожарные дружины, 68 добровольных пожарных команд, 1 межрегиональная общественная организация пожарной охраны пожарно-спасательный отряд «Спасение ПРО».

В общей сложности в тушении и профилактике пожаров на территории Подмосковья задействовано 41 256 добровольцев. На вооружении подразделений ДПО состоит 37 единиц мобильных средств тушения пожаров. В среднем ежесуточно на дежурство заступает 800 добровольных пожарных.

По итогам года лучшей добровольной пожарной командой Московской области стало общественное учреждение «Добровольная пожарная команда по охране муниципального бюджетного учреждения «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха». Лучшим добровольным пожарным Подмосковья признан представитель пожарной дружины «Русский лес»» Евгений Кулаков.

Лучшие добровольцы Подмосковья представляли регион на смотре-конкурсе Центрального федерального округа, где команда Балашихи заняла 2 место, а Евгений Кулаков занял 5 место.

Добровольческое движение в Подмосковье активно развивается — волонтеры общественных организаций и объединений вместе со спасателями идут и в огонь, и в воду, осуществляют поиски потерявшихся и помогают попавшим в беду людям, оказывают активное содействие сотрудникам МЧС в профилактической работе с жителями региона. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, Московской областной Думы и правительства региона приняты все необходимые нормативно-правовые акты и выделяются бюджетные средства для развития добровольчества Подмосковья.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.