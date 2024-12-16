сегодня в 13:15

В Подмосковье заасфальтируют «народные тропы» по программе «Пешком»

Программа «Пешком» направлена на благоустройство протоптанных жителями маршрутов на территории Подмосковья. Еще 9 «народных троп» заасфальтируют в 2025 году в Щелкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности.

В этом году в рамках программы «Пешком» в городском округе Щелково обустроено 19 «народных троп». За 3 года сделано более 140 народных троп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.