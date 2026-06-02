В Подмосковье за захват леса штрафуют до 300 тыс рублей

Незаконное занятие лесных участков остается одним из самых распространенных нарушений в Подмосковье. За перенос заборов, строительство и расширение участков на землях лесного фонда предусмотрены крупные штрафы, снос построек и возмещение ущерба, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

К самовольному занятию лесных участков относятся перенос забора, установка строений, прокладка дорог и расширение частных территорий за счет земель лесного фонда. Использование таких участков без разрешения является нарушением лесного законодательства.

В Чехове жительница расширила свой участок, огородив часть леса. На незаконно занятой территории она установила теплицу и деревянное строение, а также обустроила грядки. В результате нарушительнице назначили административный штраф в размере 35 тыс. рублей. Кроме того, ей предстоит снести все постройки за свой счет, возместить ущерб лесу на сумму более 445 тыс. рублей и восстановить участок в исходное состояние.

По статье 7.9 КоАП РФ штрафы за самовольное занятие лесных участков составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. В комитете подчеркивают, что захват леса влечет серьезные финансовые последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.