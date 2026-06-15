В Подмосковье за выходные выявили 21 нарушение на водоемах и ООПТ

Инспекторы выявили 21 административное нарушение в водоохранных зонах и на особо охраняемых природных территориях Подмосковья с 11 по 13 июня. Проверки прошли в шести округах совместно с полицией, МЧС и лесничими, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Межведомственные рейды охватили Наро-Фоминский округ, Мытищи, Шатуру, Коломну, Котельники и Рузский округ. Инспекторы обследовали водоохранные зоны пруда у улицы Латышской, реки Яузы у улицы Станционная, реки Оки в районе пляжа Щурово, Большого и Малого Люберецких карьеров, Озернинского водохранилища и реки Москвы в поселке Старая Руза, а также заказник «Озеро Белое у деревни Дубасово».

По итогам проверок составлен 21 протокол об административных правонарушениях. Восемь материалов оформлены по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ, пять — по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, четыре — по части 1 статьи 3.7 КоАП Московской области, по два — по статьям 8.39 и части 3 статьи 8.32 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции выявили шесть иностранных граждан и доставили их в отделение для установления личности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.