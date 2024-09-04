В Подмосковье за шашлыки в лесу могут оштрафовать на 60 тыс рублей

Неприятностью закончился поход в лес для компании из 4 друзей, решивших отметить день рождения одного из них шашлыками в лесу городского округа Домодедово. Все бы ничего, да к месту будущего пиршества вышел патруль лесной охраны, усиленный сотрудниками полиции и МЧС.

Итог более, чем плачевный. Из плюсов — ребята узнали, что в связи с повышенной пожарной опасностью разведение костров, а равно как и мангалов, на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, запрещен. Ну и хорошо, что не поехали на машине — получили бы еще и штраф за въезд транспортного средства в лес.

Из минусов — пришлось срочно свернуть подготовку к шашлычному пиру и затушить мангал, а самое неприятное — получить на руки по протоколу об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф в размере 60 тыс. рублей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 31 августа по 9 сентября вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Виноградовского, Ступинского, Луховицкого, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского, Звенигородского, Истринского, Клинского и Дмитровского филиалов ГКУ МО «Мособллес», все участковые лесничества, все кварталы, все выделы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.