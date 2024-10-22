В Подмосковье за счет внебюджетных средств построено 15 школ в 2024 г

В ходе своего рабочего визита в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым посетили строящуюся школу на 1320 мест в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Учреждение возводится в ЖК «Героев» — это новый жилой квартал, который «растет» в городе, а вместе с ним и все необходимые для населения объекты социальной инфраструктуры. Что, по словам спикера регионального парламента, очень важно.

«Данная школа строится за счет внебюджетных средств, всего таких у нас в Подмосковье в этом году построено 15. Еще 21 учреждение возведено и 4 достраивается в рамках госпрограммы с участием средств бюджетов разного уровня. Хорошая планка, я считаю. Для Московской области — развитие сферы образования в части строительства новых объектов — приоритетная задача. Радует, что строители с нами солидарны и стараются перед жителями выполнить все свои обязательства в срок и без потери качества. Как происходит в том числе и здесь, в Железнодорожном», — отметил Игорь Брынцалов.

Пройдя по школе, участники встречи оценили ее готовность высокой. Генподрядчик по строительству объекта Кирилл Мазикин рассказал, что на территории школы завершается благоустройство, а внутри — работы по отделке помещений.

«Также ведутся работы по наполнению учреждения технологическим оборудованием. Школа полностью подключена ко всем внешним сетям, завершается её подключение к системам наружного освещения и безопасного региона. На объекте трудится порядка 180 человек», — добавил он.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что, как и все новые школы, эта в Железнодорожном будет отвечать всем современным требованиям.

«Строители воплотили хороший проект, который отвечает вызовам сегодняшнего времени. Здесь будут разъединены потоки — начальная школа со средними и старшими классами. Также здесь есть 2 спортивных зала, в одном из которых благодаря опускающейся ширме-перегородке будет возможность заниматься физкультурой одновременно двум классам, просторный актовый зал, очень хороший качественный пищеблок на 600 посадочных мест», — сказал парламентарий.

Параллельно со строительными ведутся работы по комплектованию штата сотрудников и классов. Новое учреждение станет еще одним корпусом образовательного комплекса школы № 15 и позволит разгрузить не только головное здание, но и школу № 14.

«То есть мы понимаем — школа необходима, ее ждут жители. Строители обещают приложить все усилия, чтобы до конца года получить разрешение на ввод школы в эксплуатацию, — заметил Игорь Брынцалов и в завершении отметил. — В целом, микрорайон развивается: и детские сады, и школы, и спортивные учреждения строятся, запускаются. Реализуются все те планы, которые мы обещали жителям, как их наказы и просьбы, как те ключевые задачи, которые мы перед собой ставили вместе с командой главы, и, конечно, при поддержке нашего губернатора — все реализуем в полном объеме».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.