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В Подмосковье за пять месяцев выписали 905 лесных штрафов

Лесная охрана Подмосковья с января по май 2026 года составила 905 протоколов об административных правонарушениях и выписала штрафы на 38 млн рублей. В бюджет уже поступило более 31 млн рублей штрафов и почти 15 млн рублей компенсаций за ущерб лесам, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Больше всего нарушений связано с самовольным занятием лесных участков. По этим фактам составлено 485 протоколов, сумма штрафов достигла 17,9 млн рублей. В счет возмещения вреда взыскано 11,6 млн рублей.

За нарушение санитарных правил, включая замусоривание и захламление лесов, оформлено 187 протоколов. Общая сумма штрафов составила 6 млн рублей, еще 1,7 млн рублей нарушители выплатили в качестве компенсации ущерба.

За нарушение правил пожарной безопасности вынесено 172 протокола на 12,2 млн рублей. При этом сумма возмещения вреда составила 67,5 тыс. рублей, серьезных пожаров удалось избежать. По фактам незаконной рубки леса зафиксировано 34 протокола, штрафы превысили 1,1 млн рублей, компенсация ущерба — 0,6 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.