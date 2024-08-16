В Подмосковье за неделю выявили 1 превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе

С 9 по 16 августа в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 20 выездов и посетили 15 городских округов: Пушкинский, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Щелково, Мытищи, Дубна, Наро-Фоминский, Электросталь, Люберцы, Богородский, Лосино-Петровский, Фрязино, Талдомский, Коломна, Одинцовский. Специалисты выявили один случай превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Специалисты дежурной службы ГКУ «Мособлэкомониторинг» работают в будние и выходные дни, совершают выезды как утром, так и ночью. Любой житель региона может обратиться к специалистам за помощью в определении концентраций загрязняющих веществ, набрав номер: 8 (498) 602-20-74.

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по 31 загрязняющему веществу: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан ((СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5)), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

По результатам исследования отобранных проб воздуха в одной точке проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 1,3 ПДК м. р., что является превышением установленных нормативов. Информация о загрязнении воздуха была направлена в надзорные органы для выявления источника выбросов и принятия решения о назначении административного наказания. Содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,4 ПДК м. р.

В рамках мониторинга окружающей среды специалисты службы выявляют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе и воде. Зачастую дежурная служба ГКУ «Мособлэкомониторинг» тесно сотрудничает эконадзором Минэкологии. Инспекторы во время или после проведения своих надзорных мероприятий зовут на помощь специалистов-лаборантов, для точного определения загрязнений объектов окружающей среды, а те в свою очередь передают им информацию о выявленных в ходе выездов по обращениям граждан превышениях ПДК загрязняющих веществ для принятия соответствующих мер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.