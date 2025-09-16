сегодня в 14:40

В Подмосковье за неделю росгвардейцы выезжали по тревоге 1 262 раза

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 121 мероприятия. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано 9 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 653 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 280 единицы оружия. Составлено 214 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 152 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.