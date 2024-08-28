В Подмосковье за неделю провели 90 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 19 по 23 августа в Московской области состоялось 90 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 313 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 5,4 человек на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Едином портале торгов. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.