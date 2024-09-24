В Подмосковье за неделю провели 101 аукцион по земельно-имущественным торгам

С 16 по 20 сентября в Московской области состоялся 101 аукцион по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняло участие 253 претендента, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4,7 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.