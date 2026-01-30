В Подмосковье за неделю оштрафовали 53 нарушителей за незаконный сброс отходов

В Московской области с 26 января выявили 53 случая незаконного сброса отходов возле контейнерных площадок, сумма штрафов составила 960 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области зафиксировали 53 случая незаконного сброса строительного и крупногабаритного мусора рядом с контейнерными площадками. Нарушения были выявлены с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион», которая позволяет определять номера автомобилей, сбрасывающих отходы в неположенных местах.

С 26 января было оформлено 74 постановления об административных правонарушениях. Среди мест, где зафиксированы нарушения, — деревня Исаково, село Балобаново и деревня Аксено-Бутырки.

Жителям напоминают, что отходы необходимо утилизировать в своем населенном пункте, где заключен договор на вывоз мусора. Переполнение контейнеров в других поселках приводит к образованию навалов. Размер штрафов за подобные нарушения достигает 70 тыс. рублей для граждан, 100 тыс. — для должностных лиц и 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.