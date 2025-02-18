В Подмосковье за неделю опубликовано еще 20 соцзначимых закупок

С 10 февраля по 14 февраля 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 20 закупок, сообщили в пресс-службе комитета.

Объявлены конкурсы на выполнение работ по реконструкции центрального теплового пункта (ЦТП) и двух котельных в Одинцовском городском округе. В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» еще две новые блочно-модульные котельные построят в городском округе Люберцы. Также капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей запланированы в городском округе Власиха, муниципальных округах Истра и Зарайск.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» запланировано строительство детского сада в городском округе Коломна, капремонт школы в Лосино-Петровском городском округе, реконструкция гимназии в Раменском муниципальном округе, а также строительство поликлиники в Одинцовском городском округе Московской области.

Планируется второй этап выполнения работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Дубрава» в городском округе Подольск.

Также опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городском округе Зарайск и муниципальном округе Серебряные Пруды, которые будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.