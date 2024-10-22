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В Подмосковье за неделю опубликовали более 40 закупок

С 14 октября по 18 октября в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ Подмосковья опубликовано 42 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции участков тепловых сетей в городских округах: Власиха, Зарайск, Лотошино, Чехов.

В городских округах Серпухов, Люберцы и Раменский ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

В округе Домодедово предстоит произвести строительство локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в городском округе Лобня будут производиться работы по содержанию автомобильных дорог муниципального значения и их элементов.

В Одинцовском городском округе в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт МБОУ Голицынская СОШ № 1 (дошкольное отделение).

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.