В Подмосковье за неделю опубликовали 86 закупок

С 28 октября по 2 ноября в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ Подмосковья опубликовано 86 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Дмитровский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Подольск, Шатура; по строительству котельных в Кашире и Власихе, Зарайске и Коломне, Богородском округе, Талдомском; по реконструкции котельных в Чехове и Ленинском округе; а также по строительству участков тепловых сетей в Раменском округе.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в городских округах Щелково, Одинцовский, Королев, Солнечногорск, Подольск, Чехов, Жуковский будут производиться работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детских садов и школ.

В округе Пушкинский ищут подрядчика для капремонта МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.