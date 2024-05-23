В Подмосковье за неделю опубликовали 33 закупки

С 13 по 17 мая в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 33 закупки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, объявлены конкурсы на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации следующих объектов: МБОУ ЦО № 30 в г. Электроугли Богородского округа, ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко» города Орехово-Зуево, МБОУ СОШ № 2 в Серпухове, МБОУ «ЦО № 23» р. п. Обухово Богородского г. о., МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» г. Ивантеевка округа Пушкинский, МБОУ Гимназия № 23 г. Химки.

В регионе ищут подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов сетей водоснабжения в Наро-Фоминском округе, выполнение работ по реконструкции магистрального кольцевого водопровода объекта «Реконструкция системы водоснабжения округа Власиха» и выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, проекта благоустройства лесопарковой зоны в Одинцовском округе.

Также объявлены закупки на поставку специализированных комплексов в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»; поставки наборов первой медицинской помощи, содержащих лекарственные средства, в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»; поставки в 2024 году различного оборудования с целью создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.