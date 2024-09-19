В Подмосковье за неделю опубликовали 22 закупки

С 9 сентября по 13 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 22 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Наро-Фоминский, Реутов, Зарайск; по реконструкции участков тепловых сетей в Одинцовском г. о.; по капремонту котельной в г. о. Егорьевск.

Работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений состоятся в Богородском округе.

В регионе также ищут подрядчиков для строительства водозаборного узла в Одинцовском г. о. и реконструкции ВЗУ в г. о. Истра.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.