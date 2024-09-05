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В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставили 122 объекта

На минувшей неделе, с 26 по 30 августа, в Московской области на торги выставили 122 объекта, из которых 97 земельных участков в аренду, 11 земельных участков на продажу, 8 нежилых помещений в аренду, 5 нежилых помещений на продажу, а также один объект водопользования «в целях использования акватории водного объекта для рекреации и размещения беседок». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 8 соток, расположенный в деревне Каменки-Дранишниково. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 132 076 рублей в год.

В городском округе Талдом в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 5 соток, расположенный в деревне Большое Курапово. Начальная цена — 20 054,4 рублей в год.

В Можайском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 7 соток, расположенный в деревне Кукарино. Начальная цена — 374 461,44 рублей с учетом НДС.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.