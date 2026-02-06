В Подмосковье за неделю акции «Покорми птиц» установили более 1 500 кормушек

В Подмосковье стартовала ежегодная акция «Покорми птиц», организованная министерством экологии и природопользования региона. За первую неделю жители муниципалитетов установили свыше 1 500 кормушек для птиц.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что акция проходит с небывалой массовостью. По его словам, к участию присоединились семьи, школьные классы, экоактивисты и любители природы. Особенно активными стали жители Истры, где количество новых кормушек превысило тысячу. В тройку лидеров также вошли Мытищи и Коломна.

В рамках акции проходят фестивали, мастер-классы, просветительские мероприятия и фотоконкурсы. Участники проявляют креативность: например, в кружке «Студия творческих идей» при городской библиотеке дети изготовили кормушки из апельсиновой кожуры и джутовых веревок, отказавшись от пластика и дерева.

Акция «Покорми птиц» продлится до 1 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.