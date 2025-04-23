В Подмосковье за минувшие сутки ликвидировали один лесной пожар

22 апреля на территории гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар. Причина пожара — действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных., сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Местными жителями, которые сообщили о возгорании через систему 112, в Озерном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 600 метрах от ул. 40 лет Победы г. о. Балашихи. Его ликвидировали 25 человек личного состава лесопожарных формирований и 11 единиц техники за чуть более 5.5 часов.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.