В Подмосковье за май установили 546 камер «Безопасного региона»

В Московской области в мае 2026 года установили 546 новых видеокамер системы «Безопасный регион». Большинство из них разместили в Люберцах, Подольске, Химках и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Новые камеры появились в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов. Локации определяют межведомственные рабочие группы, которые действуют в каждом городском округе региона.

Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено более 171 тысячи камер. В мае с их помощью раскрыли 1 727 преступлений и составили 1 668 протоколов об административных правонарушениях.

«Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций, что в конечном итоге способствует повышению уровня защищенности граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды на территории региона», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.