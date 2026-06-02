В Подмосковье за май отремонтировали более 2 тыс входных групп МКД

В Московской области с начала мая отремонтировали 2 169 элементов входных групп многоквартирных домов. Больше всего работ выполнили в Балашихе, Люберцах и Мытищах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала мая в регионе обновили 2 169 элементов входных групп МКД. Особое внимание специалисты уделили замене сломанных дверей и запирающих устройств.

Входная группа включает крыльцо, тамбур, козырек, двери, пандусы, осветительные приборы и ступени. Эти элементы обеспечивают безопасный и удобный доступ в подъезд, защищают помещение от осадков и помогают сохранять тепло.

К текущему ремонту относятся частичная замена и восстановление ступеней, крыльца и пандусов, заделка трещин и укрепление просевших конструкций, установка поручней. Также специалисты устраняют протечки козырьков, меняют отдельные листы кровельного материала и ремонтируют водостоки. В перечень работ входит регулировка и замена доводчиков, петель, ручек, замков и уплотнителей входных дверей.

Наибольший объем работ зафиксирован в Балашихе — 195 элементов, Люберцах — 147, Мытищах — 133, Химках — 128 и Красногорске — 118.

Жители могут обратиться по вопросам ремонта в управляющую организацию, в Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел профильного министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.